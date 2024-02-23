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        Sakarya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Sakarya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 18:12 Güncelleme: 23.02.2024 - 18:12
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        Sakarya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Sakarya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden birisi salıverildi, diğer 11 şüpheli nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

        Zanlılardan O.L. ve M.G, tefecilik yaptıkları iddiasıyla tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İki şüpheli de sulh ceza hakimliğince salıverildi.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 şüphelinin adresine operasyon düzenlenmiş, adreslerde yapılan aramalarda bazı belgelere el konulan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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