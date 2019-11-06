Cevriye Oymak Perşembe Bilgi Evi’nde

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Adapazarı Belediyesi Kasım ayı Kültür Sanat programları, çocuk edebiyatının Sakaryalı yazarı Cevriye Oymak’ın okuma etkinliği ile devam edecek. Oymak, Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında, 7 Kasım Perşembe günü saat 14.30’da Merkez Bilgi Evi’nde kitapseverlerle buluşacak.

Aynalıkavak Sohbetleri ile Kasım ayı kültür sanat programları başlarken, 7 Kasım Perşembe günü de yazar Oymak, Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında sevenleriyle bir araya gelecek. Adapazarı Belediyesi’nin Yuvam Sokak’ta bulunan Merkez Bilgi Evi’nde saat 14.30’da yapılacak buluşmasına tüm kitapseverler davet edildi.

SAKARYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:01

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