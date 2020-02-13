Sakarya Büyükşehir Çocuk Etkinlikleri başlıyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek Çocuk Etkinlikleri 15 Şubat Cumartesi günü başlıyor.

Bu kapsamda çocuklara yönelik film gösterimlerinin ve tiyatro buluşmalarının yer alacağı Çocuk Etkinlikleri ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “15 Şubat Cumartesi günü OSM’de gerçekleştirilecek olan ‘İki Kafadar’ adlı film gösteriminin saat 13.00 ve 15.00’daki seanslarına rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşlarımız kultur.sanat@sakarya.bel.tr adresinden rezervasyonlarını yaptırabilirler” ifadelerine yer verildi.

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