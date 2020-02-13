Binanın 4’üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu Çıkan yangın sonucu evde büyük çaplı hasar meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir binada çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Kesci Sokakta 16.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı öğrenilen dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın kısa süreli paniğe neden olurken evde hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.