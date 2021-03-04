Karadeniz’de Pedal Çevirelim Projesi eğitimleri başlıyor Projeyle turizm alanında bisiklet dostu girişimlerin sayısının artması hedefleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde; SUBÜ, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Gürcistan ortaklığıyla yürütülen Karadeniz’de Pedal Çevirelim Projesi’nde başlayacak olan eğitimlerle turizm alanında bisiklet dostu girişimlerin sayısının artması hedefleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde; SUBÜ, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Gürcistan ortaklığıyla yürütülen Karadeniz’de Pedal Çevirelim Projesi’nde eğitimler başlıyor. Yapılacak olan eğitimlerle turizm alanında bisiklet dostu girişimlerin sayısının artması ve sektörde var olan işletmelerin idari kapasitelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.



Bisiklet turizmine katkı sağlamaya devam ediyoruz

Konuyla ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “İklim değişikliğinin önemli olduğu dünyamızda yarınlarımız için hareketli yaşamı teşvik ederek motorlu taşıtlar yerine bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda her geçen gün bisiklet turizmine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Dünya bisiklet ağına dâhil olmak için projeler geliştiriyoruz ve Karadeniz havzasında ortak sınırlarımız olan ülkelerle birlikte bisiklet turizmi stratejileri ve ortak bisiklet rotaları geliştiriyoruz. Bu sayede girişimci adayları ve turizm sektöründe faaliyet gösteren tesisleri pandemi sonrasındaki faaliyetlere hazırlıyor ve bisiklet turizmi ağına dahil etmek için eğitim projeleri yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.



Ortak etkinlikler ve karşılıklı festivaller düzenlenecek

Konuyla ilgili açıklamanın devamında, “Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye hak kazanan ve şehrimizin turizm sektörü ile birlikte uluslararası alanda ‘bisiklet’ öğesi olarak tanıtacak olan Karadeniz’de Pedal Çevirelim projesini geliştirdik. Büyükşehir Belediyemiz koordinatörlüğünde; SUBÜ, Gürcistan, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ortaklığında gerçekleştirilen proje ile ortak bisiklet rotaları hazırladık, ortak turistik ve kültürel stratejik plan hazırlayarak sektörde iş ve girişimcilik teşvik edilecek, turizm sektöründe çalışan tesislerimiz pedal dostu olarak uluslararası bisiklet ağına dahil edilecek, ortak bir dijital platformda tanıtılacak. Pedal dostu hizmetler konseptiyle eğitim, mentorluk faaliyetleri, beceri geliştirme gibi ortak etkinlikler ve karşılıklı festivaller düzenlenecek, ortak stratejik planlar hazırlanacak” denildi.



Proje ile şehrimiz hem kazanacak hem de gelişecek

Proje kapsamında Sakarya’nın gelişecek olduğu belirtilen açıklamada, “Bu kapsamda iki eğitim ve mentorluk programı hazırladık. Bu eğitimlerin ilkinde iş fikri olan ve bu alanda iş kurmak isteyen yeni girişimci adaylarına eğitim ve mentorluk hizmeti vereceğiz. İkinci eğitimde ise otel, restoran, seyahat acentesi, hediyelik eşya ve benzeri turistik işletmeler için ve turistik, kültürel hizmetler sektöründe faaliyet gösteren STK temsilcileri, üyeleri, çalışanları için mentorluk eğitimi hazırladık. Yeni iş fikri olan hemşerilerimiz web sitemizi ziyaret ederek başvuruda bulunabilirler. Proje ile şehrimiz hem kazanacak hem de gelişecek” ifadelerine yer verildi.

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