Savaşa gider gibi askere uğurladılar Gençlerin tepki çeken asker kutlaması

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir asker uğurlamasında gençlerin silahlı kutlaması tepki çekti.

Tepki çeken asker uğurlaması Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askere giden gencin yakınları ve arkadaşları ellerindeki tabancalar ile aynı anda ateş etmeye başladılar. Çatışma sahnelerini aratmayan o anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, art arda ateşlenen silahlar ve korkuyla kaçışan bazı vatandaşlar yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.