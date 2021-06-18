Adapazarı’nın Kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlanacak

Adapazarı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100’üncü yılı birçok etkinlikte coşkuyla kutlanacak. Başkan Mutlu Işıksu, “Asırlar boyunca kardeşliğimizi ve kimliğimizi koruyarak, ecdadımızın emaneti olan Adapazarı'mızı güzel yarınlara hep birlikte taşıyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte nice 100 yıllara” dedi.

Adapazarı’na gönül veren herkesin kardeşçe yaşadığını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Asırlardır aynı anılara ve acılara ortak olduk. Hepimiz bu güzel ve büyük hikâyenin bir parçasıyız. Sokakları sevgide ve muhabbette birleşen bu güzel şehre gönül verenler daima kardeşçe yaşamanın en güzel örneklerini sergilemiştir. Bizlere bu güzel şehri kahramanlıklarıyla emanet eden ecdadımızın aziz hatırasını kurtuluşumuzun 100’üncü yılında çeşitli etkinliklerle yad edeceğiz. Etkinliklerimize destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, 2021 Haziran tarihlerinde şehrimizin çeşitli noktalarında gerçekleşecek etkinliklere tüm Adapazarı sevdalılarını bekliyoruz” diye konuştu.



Türk Yıldızları Adapazarı semalarında uçacak

Adapazarı’nın Kurtuluşunun 100’üncü yılı 2021 Haziran tarihlerinde Adapazarı Kaymakamlığı’nın koordinesi, Adapazarı Belediyesi’nin organizasyonları, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Sakarya Yerel Kültür Derneği’nin katkılarıyla düzenlenecek birçok etkinlikte coşkuyla kutlanacak. 20 Haziran saat 14.30’da Türkiye Eskrim Şampiyonası Ödül Töreniyle başlayacak etkinlikler, 21 Haziran’da kurtuluş kahramanlarından Halit Molla’nın kabrini ziyaret, Türk Yıldızları selamlama ve gösteri uçuşu, Kurtuluş Sergisi, Kahramanlık Türküleri Dinletisi, Kurtuluş Yürüyüşü, Mehteran Gösterisi, Esnaf Selamlaması, Bisiklet Turu ve Mevlidi Şerif ile son bulacak.

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