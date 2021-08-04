Beton çatlağına sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı Kurtulan kirpinin sıkıştığı yere gitmesi yüzlerde tebessüm oluşturdu

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde beton çatlağına sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Betonun kırılmasıyla kurtulan kirpinin tekrardan sıkıştığı yere gitmesi yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Olay, Kaynarca ilçesi Orta Mahalle Kapalı Pazar yeri karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda oluşan çatlağın içinde sıkışmış kirpi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, betonu kırarak kirpiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kurtulan kirpinin tekrardan sıkıştığı yere gitmesi yüzlerde tebessüm oluşturdu. İtfaiye ekipleri kirpiyi alarak güvenli bir ortama bıraktı.

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