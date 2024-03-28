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        Sakarya'da kadınların el emeği ürünleri ramazan çadırında sergilendi

        Sakarya Girişimci Kadınlar Derneğince bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen panayırda, kadınların el emeği ürünleri ramazan çadırında satışa çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 12:29 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:29
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        Sakarya'da kadınların el emeği ürünleri ramazan çadırında sergilendi
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        Sakarya Girişimci Kadınlar Derneğince bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen panayırda, kadınların el emeği ürünleri ramazan çadırında satışa çıktı.

        Bir alışveriş merkezinin önüne kurulan ve 14 gün açık kalacak çadırda 340 girişimci kadın, satışa sunulmak üzere el emeği ürünlerini sergiliyor.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ve partililerle çadırı ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, kadın girişimcilerle bir süre sohbet etti.

        Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Nagihan Aygün, vatandaşlardan girişimci kadınlara destek olmalarını istedi.

        Bu alanların girişimci kadınların hem gelirlerini artırması hem de ülke ekonomisine katkıda bulunması için çok gerekli olduğunu belirten Aygün, "Burada kıyafetler, züccaciye ürünleri, tablo, fincan, sunumluk ve banyo malzemelerine kadar her şey var. Bayram alışverişi yapacağınız her şey çadırımızda mevcut. İftar menülerimiz var." diye konuştu.

        Girişimci Betül Dinçgenç de işlerinin gayet iyi gittiğini, çok memnun olduğunu dile getirerek, "Halkımızdan bayramlık hediyeliklerini, alışverişlerini Sakaryalı kadın girişimcilerden tercih etmelerini rica ediyorum. Burada tamamen el yapımı ürünlerimizi sergiliyoruz. Satışlarımızdan elde ettiğimiz gelirle ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz." dedi.

        Melike İlbakan ise satışlarının çok iyi olduğunu, müşterilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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