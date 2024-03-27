Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 18:46 Güncelleme: 27.03.2024 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Sakatlığı süren Isaac Donkor antrenmana katılmadı.

        Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        Bakanlıktan altın kararı
        Bakanlıktan altın kararı
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
        TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
        Muhtardan çakarlı seçim konvoyu
        Muhtardan çakarlı seçim konvoyu
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor

        Benzer Haberler

        NATO boru hattından sızan akaryakıt Sapanca Gölü'ne karıştı (2)
        NATO boru hattından sızan akaryakıt Sapanca Gölü'ne karıştı (2)
        Sapanca Gölü'ne sızan yakıt maddesine ilişkin SASKİ'den açıklama
        Sapanca Gölü'ne sızan yakıt maddesine ilişkin SASKİ'den açıklama
        NATO boru hattından sızan akaryakıt Sapanca Gölü'ne karıştı
        NATO boru hattından sızan akaryakıt Sapanca Gölü'ne karıştı
        Sakarya'da kuryenin mama siparişini hamile kediye ulaştırdığı anlar kamerad...
        Sakarya'da kuryenin mama siparişini hamile kediye ulaştırdığı anlar kamerad...
        Takip sonrası durdurulan kamyonette 58 kilo bonzai ele geçirildi; 11 gözalt...
        Takip sonrası durdurulan kamyonette 58 kilo bonzai ele geçirildi; 11 gözalt...
        Sakarya'da kullandığı traktörün altında kalan sürücü öldü
        Sakarya'da kullandığı traktörün altında kalan sürücü öldü