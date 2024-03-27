Sakaryaspor, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.
Sakatlığı süren Isaac Donkor antrenmana katılmadı.
Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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