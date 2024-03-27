NATO boru hattından sızan akaryakıt Sapanca Gölü'ne karıştı
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yol çalışması sırasında delinen NATO boru hattından sızan akaryakıt, önce Maşukiye Deresi'ne buradan da Sapanca Gölü'ne karıştı.
KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde yol çalışması sırasında delinen NATO boru hattından sızan akaryakıt, önce Maşukiye Deresi’ne buradan da Sapanca Gölü’ne karıştı. Ekipler, sızıntının gölün tamamına yayılmaması için çalışma yapıyor.
Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde, yol çalışması sırasında NATO boru hattının bir kolu delinince akaryakıt sızıntısı yaşandı. Durumu fark eden işçiler, yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye Kocaeli’den ekipler sevk edildi. Ekipler, iş makinesiyle boru hattının bir kısmını açarak hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında burada açılan kuyuya dolan ve boruda kalan akaryakıt tankere tahliye edildi. Boru hattında tamir çalışmaları gece boyu sürdü.
Borulardaki basıncın artması sebebiyle sızan akaryakıt Maşukiye Deresi’ne, buradan da Sapanca Gölü’ne karıştı. Gölün bir kısmının yüzeyi akaryakıtla kaplandı. Göldeki kirliliğe ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri müdahale etti. Ekipler, yaptıkları çalışmayla ‘sosis’ ismi verilen malzemelerle su yüzeyine barikat kurarak sızıntının büyümesine ve gölün tamamına yayılmasına engel olmak için çalışma başlattı.
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