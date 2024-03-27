Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        NATO boru hattından sızan akaryakıt Sapanca Gölü'ne karıştı

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yol çalışması sırasında delinen NATO boru hattından sızan akaryakıt, önce Maşukiye Deresi'ne buradan da Sapanca Gölü'ne karıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:25 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        NATO boru hattından sızan akaryakıt Sapanca Gölü'ne karıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde yol çalışması sırasında delinen NATO boru hattından sızan akaryakıt, önce Maşukiye Deresi’ne buradan da Sapanca Gölü’ne karıştı. Ekipler, sızıntının gölün tamamına yayılmaması için çalışma yapıyor.

        Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde, yol çalışması sırasında NATO boru hattının bir kolu delinince akaryakıt sızıntısı yaşandı. Durumu fark eden işçiler, yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye Kocaeli’den ekipler sevk edildi. Ekipler, iş makinesiyle boru hattının bir kısmını açarak hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında burada açılan kuyuya dolan ve boruda kalan akaryakıt tankere tahliye edildi. Boru hattında tamir çalışmaları gece boyu sürdü.

        Borulardaki basıncın artması sebebiyle sızan akaryakıt Maşukiye Deresi’ne, buradan da Sapanca Gölü’ne karıştı. Gölün bir kısmının yüzeyi akaryakıtla kaplandı. Göldeki kirliliğe ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri müdahale etti. Ekipler, yaptıkları çalışmayla ‘sosis’ ismi verilen malzemelerle su yüzeyine barikat kurarak sızıntının büyümesine ve gölün tamamına yayılmasına engel olmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        Potin 2024
        Potin 2024
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da kuryenin mama siparişini hamile kediye ulaştırdığı anlar kamerad...
        Sakarya'da kuryenin mama siparişini hamile kediye ulaştırdığı anlar kamerad...
        Takip sonrası durdurulan kamyonette 58 kilo bonzai ele geçirildi; 11 gözalt...
        Takip sonrası durdurulan kamyonette 58 kilo bonzai ele geçirildi; 11 gözalt...
        Sakarya'da kullandığı traktörün altında kalan sürücü öldü
        Sakarya'da kullandığı traktörün altında kalan sürücü öldü
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Sakaryaspor, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü