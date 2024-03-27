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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

        Sakarya'da, 58 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve 75 bin liranın ele geçirildiği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 11:38 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:38
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
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        Sakarya'da, 58 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve 75 bin liranın ele geçirildiği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        İstanbul'dan Adapazarı ilçesine uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen kişilere yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, 58 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 75 bin lira ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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