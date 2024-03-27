Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Sakarya'da, 58 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve 75 bin liranın ele geçirildiği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da, 58 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve 75 bin liranın ele geçirildiği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
İstanbul'dan Adapazarı ilçesine uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen kişilere yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, 58 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 75 bin lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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