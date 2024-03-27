Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Şüphelilerin araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, 58 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 75 bin lira ele geçirildi.

Sakarya'da, 58 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve 75 bin liranın ele geçirildiği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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