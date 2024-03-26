Sakarya merkezli 3 ilde 178 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Sakarya, Diyarbakır ve İstanbul'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda piyasa değerinin yaklaşık 111 milyon TL olduğu belirtilen 176 kilogram skunk, 2 kilo 500 gram takoz esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

SAKARYA merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 111 milyon TL değerinde 176 kilogram skunk ve 2,5 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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