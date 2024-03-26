Sakarya merkezli 3 ildeki operasyonda 176 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Şüphelilerin kullandığı araç ve adreslerindeki aramalarda, el yapımı kil ürünleri içerisine gizlenmiş 176 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 500 gram takoz esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Bu kapsamda Diyarbakır'dan uyuşturucu getireceği tespit edilen şüphelilere yönelik Sakarya, Diyarbakır ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.

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