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        Sakarya merkezli 3 ildeki operasyonda 176 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Sakarya merkezli 3 ildeki operasyonda, 4 şüpheli 176 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 14:54 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:54
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        Sakarya merkezli 3 ildeki operasyonda 176 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Sakarya merkezli 3 ildeki operasyonda, 4 şüpheli 176 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda Diyarbakır'dan uyuşturucu getireceği tespit edilen şüphelilere yönelik Sakarya, Diyarbakır ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin kullandığı araç ve adreslerindeki aramalarda, el yapımı kil ürünleri içerisine gizlenmiş 176 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 500 gram takoz esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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