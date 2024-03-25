Emekli subayın kurduğu firma, savunma sanayi için kablolama sistemleri üretiyor

UĞUR SUBAŞI - Emekli ordu donatım subayı Haluk Karakurt tarafından Sakarya'da kurulan firma, askeri araç kablo sistemleri, harp silah ve vasıtalarının kablo donanımları, gösterge panelleri ve güç dağıtım kutuları üreterek Türkiye'nin gelişen savunma sanayi alanına hizmet veriyor.

Sakarya'da yaşayan 75 yaşındaki Karakurt'un emekli olduktan sonra 29 yıl önce kurduğu firma, savunma sanayi sektöründe zırhlı araç ve silahlı sistemler üreten ana firmaların alt yüklenicisi olarak faaliyetlerini sürdürürken, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki tüm harp silah vasıtalarının kablo ihtiyaçlarını karşılayarak bu alandaki dışa bağımlılığın önüne geçilmesinde rol üstleniyor.

Firmada ayrıca askeri tip konnektör ve adaptörlerin yanı sıra güç dağıtım kutuları, gösterge panelleri, sigorta kutusu gibi ekipmanların talaşlı imalatı ve kaplamaları yapılırken, askeri tip konnektör ve adaptörlerin üretimi de yüzde 100 yerlilik oranıyla gerçekleştiriliyor. - Tankta çıkan yangını araştırırken kablolama sistemlerine yöneldi TEM Kablo ve TEMAS Savunma CEO'su Haluk Karakurt, AA muhabirine, 29 yıldır Türk Savunma Sanayi'ne hizmetlerinde zırhlı araçların kablo sistemlerini yaptıklarını, yeni kurdukları firma üzerinden kabloların üzerindeki metal aksesuarların dağıtım kutularını yapmaya da başladıklarını söyledi.

Karakurt, Arifiye ilçesindeki Tank Palet Fabrikası'nda görev yaparken, 1982'de iki askerin şehit olduğu tankta çıkan yangının nedenini araştırmak için görevlendirildiğini ve yangının yanlış kablolama sistemi sonucu çıktığını raporladıklarını anlattı. Çalışma ve araştırmaları sonucu sistemi öğrendiğini, emekli olduktan sonra teklif üzerine aynı fabrikada kablolama sistemleri yapmaya başladığını ve ardından da şirket kurduğunu kaydeden Karakurt, "ASELSAN, FNSS, BMC, Otokar gibi Türk savunma sanayiine hizmet eden ana yükleniciler de bizle çalışmak istediklerini söylediler. 29 yılın macerası böyle başladı. Bugün geldiğimiz noktada ülkemizdeki tüm zırhlı araçların kablolarını biz yapıyoruz. Yurt dışından bazı müşteriler de bizle çalışmak istediklerini söylediler. Çok yoğun bir çalışma sürecine giriyoruz." diye konuştu.

Karakurt, malzeme konusundaki dışa bağımlılığı azaltmak için yeni şirket kurduklarını ve bu alandaki ihtiyacın yerli ve milli olarak karşılanması için başka firmaları da teşvik ettiklerini dile getirdi. Türkiye ve diğer ülkelerin bu malzemeleri belirli yerlerden aldıklarına işaret eden Karakurt, kendileri ve diğer firmaların bu alanda var olmalarıyla artık yurt dışı tedariğinden vazgeçildiğini anlattı. - "Üretim yelpazesini genişletmeye çalışıyoruz" Karakurt, 1970'ten beri içinde bulunduğu savunma sanayinde şu anda çok iyi işler yapıldığına dikkati çekerek, dışarıdan gelen ürünlere ilişkin radikal tedbirler almak, vazgeçilmez ürünlerin dışında batı harici pazarlara yönelmek gerektiğini vurguladı.

Savunma sanayinin birçok alanına kablo hizmeti verdiklerini bildiren Karakurt, şöyle devam etti: "Zırhlı araçlarda ALTAY tankı, FIRTINA obüsü, Ejder Yalçın, PARS, KOBRA ve ARMA araçlarına, çok namlulu ve orta menzilli roketlere, Yıldıray Denizaltısı'na da kablo yaptık. Kimin nerede ne ihtiyacı var ve tedarik edemiyorsa her türlü desteği verdik. Yeni yapılan fırkateynlere helikopter pist kablosunu da yaptık. Zırhlı araçlara çok seri çalışıyoruz şu anda ve üretim yelpazesini de genişletmeye çalışıyoruz." Karakurt, tankların ısıtıcıları, KBRN sistemi, yangın bastırma sistemi, termal kamera, lazer mesafe ölçme sistemleri gibi akla gelen her türlü harp silah vasıtasına kablolama yaptıklarını aktardı.