Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        AK Parti Sakarya Milletvekili Erdoğan, Ferizli mitinginde vatandaşlarla buluştu

        AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, 31 Mart'ta kentte tüm belediye başkanlıklarını kazanacaklarına inandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 09:30 Güncelleme: 24.03.2024 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Sakarya Milletvekili Erdoğan, Ferizli mitinginde vatandaşlarla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, 31 Mart'ta kentte tüm belediye başkanlıklarını kazanacaklarına inandığını belirtti.

        Ferizli İlçe Teşkilatınca düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, tüm milletvekillerinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belediye başkan adaylarına sahada destek vermeyi sürdürdüğünü söyledi.

        Bu kapsamda gece gündüz programlara katıldıklarını anlatan Erdoğan, "Belediye başkanlarımızla 5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Her zaman Sakarya ve Ankara'da bizlerden istenilen, yapmamamız gereken tüm işlerde yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

        Erdoğan, "Bizim işimiz gönül belediyeciliğidir. Bunu da gittiğimiz ilçelerde, mahallelerde vatandaşlarımızın sıcak ve samimi karşılamalarından, gösterdikleri ilgiden görüyoruz. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Sakarya'da tüm belediye başkanlıklarını kazanacağımıza inanıyorum. Bu son haftayı da çok iyi değerlendirmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

        Ferizli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı İsmail Gündoğdu da yaptığı ve planladığı projeleri anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar artıyor
        Sahte avukat kıskıvrak yakalandı
        Sahte avukat kıskıvrak yakalandı
        Otomobille motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        Otomobille motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Safranbolu Sakin Şehirler Ağı'na dahil oldu
        Safranbolu Sakin Şehirler Ağı'na dahil oldu
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar

        Benzer Haberler

        Sakarya'da annesini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
        Sakarya'da annesini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
        Sakarya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, seçim çalışmalarını sürdü...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, seçim çalışmalarını sürdü...
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz" yürüyüşlerini...
        Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz" yürüyüşlerini...
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da kınandı
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da kınandı