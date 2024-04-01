Sakarya'da AK Parti'li Alemdar seçildi; ilçelerde AK Parti 8, YRP 3, BBP 2, CHP, MHP ve İYİ Parti 1'er başkanlık kazandı
ARTVİN'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li Bilgehan Erdem belediye başkanı oldu.
ARTVİN’de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li Bilgehan Erdem belediye başkanı oldu. İlçelerde ise 5’inde CHP, 3’ünde AK Parti kazandı.
Artvin'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 44,61’ini alan CHP'li Bilgehan Erdem belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise CHP’li 5 aday seçimi önde tamamlarken, AK Parti 3 belediye başkanlığı kazandı. Ardanuç'ta AK Parti’li Emrah Yılmaz, Arhavi'de AK Parti’li Turgay Ataselim, Şavşat'ta AK Parti’li Durmuş Aydın, Borçka'da CHP’li Ercan Orhan, Hopa'da CHP’li Utku Cihan, Kemalpaşa'da CHP’li Erhan Yılmaz, Murgul'da CHP’li Mehmet Yıldırım, Şavşat'ta AK Parti’li Durmuş Aydın, Yusufeli’de CHP’li Barış Demirci seçimin galibi oldu.
BİLGEHAN ERDEM KİMDİR
Bilgehan Erdem, 1971 yılında Artvin'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden 1996'da mezun olan Erdem, Artvin Kazım Karabekir Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak meslek hayatına başladı. Bir süre amatör ligde basketbol hakemliği de yapan Erdem, Artvin Geleneksel Boğa Güreşlerini Yayma Yaşatma ve Yaylalarını Koruma Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı, boğa güreşleri hakemliği ile boğa yetiştiriciliği de yaptı. Erdem, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Ahmet Cüneyt KULAK/ SAKARYA,
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