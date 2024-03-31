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        Sakarya ve çevre illerde hasta ve engelli seçmenler seyyar sandıklarda oy kullandı

        Sakarya, Bolu ve Düzce'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oy kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:28 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:28
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        Sakarya ve çevre illerde hasta ve engelli seçmenler seyyar sandıklarda oy kullandı
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        Sakarya, Bolu ve Düzce'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oy kullandı.

        Düzce'de evine getirilen seyyar sandıkta oyunu kullanan 74 yaşındaki KOAH ve diyabet hastası Kadir Aymaz, "Hastalığımdan dolayı dışarıya çıkamıyordum. Seçimi ayağıma kadar getirdiler. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

        Eşi Nuriye Aymaz da devlete tanıdığı bu imkandan dolayı teşekkür etti.

        Öte yandan oy kullanacakları okullara İl Sağlık Müdürlüğünün ambulanslarıyla götürülen bazı seçmenler ise sedyeyle taşındıkları sandıkta oy verdi.

        - Bolu

        Bolu'da yatağa bağımlı hastalar ve engelli vatandaşlar da Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) sağlanan seyyar sandık imkanıyla evlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.

        Yeniçağa ilçesinde evine getirilen seyyar sandıkta oyunu kullanan 75 yaşındaki Süleyman Bölükbaşı, yaşamını astım hastalığı nedeniyle oksijen makinesine bağlı sürdürdüğünü kaydetti.

        Hastalığı nedeniyle dışarıya çıkamadığını aktaran Bölükbaşı, kendisine seyyar sandıkla oy kullanma imkanı sunulduğu için yetkililere teşekkür etti.

        Yeniçağa ilçesi Asilbey Mahallesi'nde yaşayan 96 yaşındaki Hafize Akbaş ise görevliler tarafından evine getirilen seyyar sandıkta oyunu kullandı.

        - Sakarya

        Sakarya'da kullanabildiği tek parmağıyla kitap yazan yatağa bağımlı engelli Rukiye Türeyen ile beyin kanaması sonucu 40 yıldır felçli olan 71 yaşındaki Müşerref Eltutan da seyyar sandıkta oylarını kullandı.

        Annesi Fatma Türeyen'in yardımıyla oyunu kullanan Türeyen, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederim. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan." diye konuştu.

        Karasu ilçesinde yaşayan KOAH hastası 77 yaşındaki Meliha Toker de evde bakım hizmeti ekibi tarafından getirildiği Yalı Mahallesi Gazi İlkokulunda oyunu verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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