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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi

        Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 16:26 Güncelleme: 30.03.2024 - 16:26
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi
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        Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

        Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde dövizler taşıdı.

        Grup adına açıklama yapan Sakarya İlme Hizmet ve Kur'an Kursu Derneğinden Atilla Yakar, yeryüzünün birçok yerinde milyonlarca Müslüman'ın açlık, sefalet ve gözyaşı içinde ramazan ayıyla buluştuğunu, Gazze'nin ise ramazanı bombalarla karşıladığını söyledi.

        Zalimlere karşı duruş göstermek, zalimin zulmünü unutmamak ve unutturmamak için bir araya geldiklerini vurgulayan Yakar, İsrail'in Müslümanların hiçbir kutsalına saygı göstermeyerek ramazanda da çocuk, kadın, yaşlı demeden katliamını sürdürdüğünü belirtti.

        Yakar, Gazze'de yaşanan katliam, can kayıpları, hastalık, yıkım, tahribat ve gıda sorunu gibi sıkıntılara değinerek, tarihin hiçbir döneminde tüm dünyanın gözlerinin içine baka baka böyle bir vahşet yaşanmadığını kaydetti.

        Boykotun öneminden bahseden Yakar, Kudüs davası çerçevesinde ve Gazze'deki soykırıma karşı duyarlı Müslümanların, millet ve mezhep farkı gözetmeksizin bir araya gelmek zorunda olduklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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