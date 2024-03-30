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        Sakarya'da balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:04
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        Sakarya'da balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Yenigün Mahallesi'nde dün, bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşen Hasan Hüseyin A. (3) ağır yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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