Sakarya'da balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yenigün Mahallesi'nde dün, bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşen Hasan Hüseyin A. (3) ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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