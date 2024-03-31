Sakarya'da seçim merkezinde çıkan kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde seçim merkezinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aziziye Mahallesi'nde Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi'ndeki 1014 nolu sandıkta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tarafların yakınlarının da okul bahçesine gelmesiyle çıkan arbedede iki polis darbedilince kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı.

Çok sayıda vatandaş ve bazı polislerin biber gazından etkilendiği kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.