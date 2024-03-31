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        Ferizli Kaymakamı Balcı, oyunu kullandı

        Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:28 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:29
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        Ferizli Kaymakamı Balcı, oyunu kullandı
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        Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu verdi.

        Borsa İstanbul Recepbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen Balcı, sandık görevlilerine başarı diledi.

        Oyunu "1042" numaralı sandıkta kullanan Balcı, seçimlerle ilgili tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, ülkeye hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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