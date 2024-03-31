Sakarya'da belediye başkan adayları oylarını kullandı

Sakarya'da bazı belediye başkan adayları, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verdi.

Ailesi ve partililerle Mehmet Zorlu İlkokuluna gelen Cumhur İttifakı'nın Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik, oyunu kullandı.

Çelik, seçimin ilçe ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek, "Tüm hemşehrilerimizin sandıklara gitmelerini ve geleceğimize sahip çıkmalarını rica ediyorum. Demokrasimize sahip çıkan hemşehrilerimize teşekkür ediyor, milletçe aydınlık yarınları beraber kucaklayalım diyorum." ifadelerini kullandı.

Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, ailesi ve komşularıyla Eser İlkokulu'nda oy verdi. Seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Işıksu, "Türkiye Yüzyılı şehirleri için en güzel neticelerin elde edileceğine yürekten inanıyor ve çok kıymetli hemşehrilerimi sandıklara davet ediyorum." açıklamasında bulundu. Serdivan'daki Zübeyde Hanım Ortaokulu'nda oyunu kullanan İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan, seçimlerin ülkeye ve kente hayırlı olmasını diledi.

CHP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azize Çeroğlu ise oyunu Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı. Çeroğlu, seçim sonuçlarının kente hayırlar getirmesini temenni etti. Erenler Ortaokulu'nda oyunu veren Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, "Oylarımızı kullandık. Güzel Erenler'imiz için hayırlı olsun inşallah." ifadesini kullandı. Büyük Birlik Partisi Hendek Belediye Başkan adayı İrfan Püsküllü de Noksel İlkokulu'nda "1119" numaralı sandıkta oyunu kullandı. Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Püsküllü, tüm vatandaşları demokrasinin gereği olarak oy kullanmaya davet etti.