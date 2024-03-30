Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da ağaca çarpan otomobildeki anne ile oğlu öldü

        Sakarya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu anne ile oğlu öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 21:57 Güncelleme: 30.03.2024 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da ağaca çarpan otomobildeki anne ile oğlu öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu anne ile oğlu öldü, 1 kişi yaralandı.

        H.B. (34) idaresindeki 54 AJS 659 otomobil, Sakarya Kaynarca kara yolu Kayrancık mevkisinde ağaca çarptı.

        Kazada sürücü H.B, ikiz kardeşi H.B. (34) ile anneleri Zeliha B. (74) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zeliha B. ile oğlu H.B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralı sürücünün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anne ile oğlunun cenazeleri otopsi işlemleri aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        Çöken duvarın altında kalan çocuk öldü
        Çöken duvarın altında kalan çocuk öldü
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçmenlere 'oltalama' uyarısı
        Seçmenlere 'oltalama' uyarısı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Eskiden lakaplı polisler vardı... Jilet Necmi, Kesik Burhan… 'Aspirin Osman' anlattı!
        Eskiden lakaplı polisler vardı... Jilet Necmi, Kesik Burhan… 'Aspirin Osman' anlattı!
        Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
        Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
        Peru Devlet Başkanı'nın evine polis baskını
        Peru Devlet Başkanı'nın evine polis baskını
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
        Rekor kırdı, ödülü kaptı!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        Erkeklerde popo estetiği çılgınlığı
        Erkeklerde popo estetiği çılgınlığı
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Her şey çöp şişle başladı... Evinin bir odasına sığdırdı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!
        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da Cumhur İttifakı, "Büyük Sevgi Yürüyüşü" düzenledi
        Sakarya'da Cumhur İttifakı, "Büyük Sevgi Yürüyüşü" düzenledi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi
        Vali Karadeniz'den Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ne ziyaret
        Vali Karadeniz'den Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ne ziyaret
        Sakarya'da balkondan düşerek ölen 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
        Sakarya'da balkondan düşerek ölen 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
        Cumhur İttifakı Serdivan'da miting düzenledi
        Cumhur İttifakı Serdivan'da miting düzenledi
        Sakarya'da balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
        Sakarya'da balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü