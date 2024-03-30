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        Vali Karadeniz'den Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ne ziyaret

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 15:19 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:19
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        Vali Karadeniz'den Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ne ziyaret
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        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti.

        Birlik Başkanı Mustafa Ör'den çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Karadeniz, elde edilen besin kaynaklarının önemine değindi.

        Vali Karadeniz, tarım ve hayvancılığın Sakarya'nın gelişmesi ve kalkınmasında önemli rolü olduğunu vurgulayarak, üreticilerin önünü açmak ve sorunlarını çözmek için gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

        Ör ise üreticilerin haklarının korunması, daha iyi şartlarda arıcılık yapmaları ve ürünlerin pazarlaması konusunda görüşlerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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