Vali Karadeniz'den Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ne ziyaret
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti.
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti.
Birlik Başkanı Mustafa Ör'den çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Karadeniz, elde edilen besin kaynaklarının önemine değindi.
Vali Karadeniz, tarım ve hayvancılığın Sakarya'nın gelişmesi ve kalkınmasında önemli rolü olduğunu vurgulayarak, üreticilerin önünü açmak ve sorunlarını çözmek için gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.
Ör ise üreticilerin haklarının korunması, daha iyi şartlarda arıcılık yapmaları ve ürünlerin pazarlaması konusunda görüşlerini aktardı.
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