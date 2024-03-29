Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor'da hedef doğrudan play-off finali oynamak

        EMRE AYVAZ - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, normal sezonun kalan bölümünde de üçüncü sıradaki yerini koruyarak play-off'ta doğrudan final oynamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor'da hedef doğrudan play-off finali oynamak
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMRE AYVAZ - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, normal sezonun kalan bölümünde de üçüncü sıradaki yerini koruyarak play-off'ta doğrudan final oynamayı hedefliyor.

        Ligde sezonun ilk yarısını 32 puanla 4. sırada tamamlayan Sakaryaspor, ikinci devrede 10 maçta 15 puan topladı.

        Yeşil-siyahlı ekip, ligde 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 47 puanla 3. sırada yer alıyor.

        1. Lig'de normal sezonunu üçüncü bitirecek takımın doğrudan finale yükseleceği play-off sisteminde 4, 5, 6 ve 7. sıradakiler finale çıkmak için mücadele edecek.

        - Tuncay Şanlı: "Takımın havası yerinde"

        Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir fikstürden geçtiklerini söyledi.

        Önlerine fırsatlar çıktığını belirten Şanlı, "Daha önce de üst sıralarda olmamız gerektiğini biliyorduk fakat bazen istediğiniz sonuçları alamıyorsunuz. Bu futbolun doğasında var. Şu anda 3. sıradayız, play-off'un içindeyiz. Elbette final oynamak isteriz. 7 maç kaldı. Bu ligde rekabetin, mücadelenin üst seviyede olduğunu son maçlarda daha net gördük." diye konuştu.

        Tuncay Şanlı, sezonun ikinci yarısında daha zorlu bir periyodun içinde olacaklarını bildiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bizim de hatalarımız oldu ama şu anda istediğimiz noktadayız. Daha iyi de olabilirdik. Şu anda takımın havası yerinde. Direkt final oynamak istiyoruz ama dediğim gibi 7 maç var. Her maçı tek tek düşünmeliyiz. Şanlıurfa deplasmanında istediğimiz mücadeleyi sahaya yansıtıp, oradan galibiyetle döndüğümüzde farklı şeyleri konuşacağız."

        Ligde play-off yarışında her hafta sıralamanın değiştiğini anlatan Şanlı, "Bu da ligin kalitesi, güzelliği, heyecanı ve takip edilmesi anlamında çok değerli. Bu rekabetin olması aslında Türk futbolunun kazancı demektir. Tabii ki herkes kazanmak, şampiyon olmak istiyor." şeklinde konuştu.

        Tuncay Şanlı, hedefleriyle ilgili "Sezon sonuna kadar kaybetmek istemiyoruz. Bu düşüncede sahada olalım. Bazen puan kaybedebilirsiniz ama sahada çok şey kazanabilirsiniz. Bu 7 maçta da alabildiğimiz en fazla puanı alıp, kaybetmek istemiyoruz. Bir final maçımız var, o da son maç. Onu da hep beraber göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        Soyguncular plastik kelepçe ile geldi! Kaçarken motosikleti yaktılar
        Soyguncular plastik kelepçe ile geldi! Kaçarken motosikleti yaktılar
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Milei'nin "katil terörist" sözlerine sert tepki
        Milei'nin "katil terörist" sözlerine sert tepki
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ

        Benzer Haberler

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, Erenler'de halkla buluştu
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, Erenler'de halkla buluştu
        Sapanca Gölü'ne sızan yakıtın temizlenmesi için çalışma yürütülüyor
        Sapanca Gölü'ne sızan yakıtın temizlenmesi için çalışma yürütülüyor
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu:
        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu:
        Sakarya'da kadınların el emeği ürünleri ramazan çadırında sergilendi
        Sakarya'da kadınların el emeği ürünleri ramazan çadırında sergilendi
        AK Parti Sakarya Milletvekili Erdoğan, Söğütlü'de vatandaşlarla buluştu
        AK Parti Sakarya Milletvekili Erdoğan, Söğütlü'de vatandaşlarla buluştu
        Gölge oyunu ve meddahlık geleneğini 25 yıldır yaşatıyor
        Gölge oyunu ve meddahlık geleneğini 25 yıldır yaşatıyor