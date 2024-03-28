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        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu:

        Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:35 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:35
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        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu:
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        Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Partisinin Sakarya İl Başkanlığını ziyaret eden Uysal, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlere sayılı günler kaldığını söyledi.

        Uysal, "Demokrat Parti'nin işleyen demokrasi ve hukuk düzeninin inşa edildiği, eşit fırsatlara sahip vatandaşların yarınından emin olduğu Türkiye hayallerinin bulunduğunu" anlatarak, "Bu ülkede adaletin, siyasi ve ekonomik gücünüze göre işlediği Türkiye değil, herkes için eşit işlediği Türkiye hayalimiz var." ifadesini kullandı.

        Türkiye'nin kaynak ve imkanlarının farkında olduklarına değinen Uysal, "Siyaseti, şerefi, milleti için yapan, milletin değerlerini merkeze koymuş hareket olarak, bu büyük ülkeyi ve büyük milleti yeniden büyük güç haline getirecek irade, siyaset, geçmiş ve tecrübenin adresiyiz." diye konuştu.

        Gültekin Uysal, kentteki programları kapsamında, Uzun Çarşı ve Çark Caddesi'nde esnafı da ziyaret etti, vatandaşlarla selamlaştı.

        Çark Caddesi ziyareti sırasında karşılaştığı CHP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azize Çeroğlu ile sohbet eden Uysal, daha sonra Sapanca ilçesinde esnafı gezdi.

        Uysal'a ziyaretlerinde, DP İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, Sakarya İl Başkanı Zafer Adalet, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumhur Atay ile partililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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