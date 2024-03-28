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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, Erenler'de halkla buluştu

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Erenler ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 17:09 Güncelleme: 28.03.2024 - 17:09
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, Erenler'de halkla buluştu
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        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Erenler ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü.

        İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Merkez ve Dilmen mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Alemdar, esnafı gezdi.

        Daha sonra Büyükesence Mahallesi'nde kahvehaneye uğrayan Alemdar, vatandaşın kendilerinden ne beklediğini ve mahallelerin sorunlarını iyi bildiklerini belirterek, "Öğrencilerimize ulaşımda kolaylık sağlayacağız. Üreticilerimizin yanında olacağız. Çiftçimize tohum mazot desteğinden başlayarak mahsulünü korumak için destek olacağız." ifadelerini kullandı.

        Halka hizmet etmeye ve eser siyaseti üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Alemdar, "Bizler her zaman vatandaşımızın yanında olmaya gayret ettik. Sadece belediyecilik alanında değil, sosyal alanlarda da vatandaşımızın yanında olduk. İnşallah bu gücü ve birlikteliği yeni dönemde de devam ettireceğiz." açıklamasında bulundu.

        Alemdar'a, Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Barik, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tamer ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit Yaylalı da eşlik etti.

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