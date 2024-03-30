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        Sakarya'da balkondan düşerek ölen 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 15:04 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:04
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        Sakarya'da balkondan düşerek ölen 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Yenigün Mahallesi'nde dün, bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Abdullah'ın cenazesi, Taşkısığı Merkez Camisi'ne getirildi.

        Burada çocuğun ailesi taziyeleri kabul etti. Çocuğun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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