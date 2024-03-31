Türkiye yerel yöneticilerini seçiyor

Kentte 184 bin 230 seçmen için 754 sandık kuruldu.​​​​​​​

Karabük'te seçmenler, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için gittikleri okullarda isimlerinin bulunduğu sandıklarda saat 08.00 itibarıyla oylarını kullandı.

Bartın'da vatandaşlar, kentte 5 yıl görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için saat 08.00'dan itibaren sandık başına gitti.

İzmit Ortaokulu ve Derince Nenehatun İlkokuluna gelen vatandaşlar, kendileri için belirlenen sandıklarda oylarını kullandı.

Kocaeli'de 1 milyon 534 bin 684 seçmenin oy vermesi için 4 bin 317 sandık kuruldu.

Kent genelinde kurulan 1061 sandıkta oy verme işlemi saat 17.00'a kadar devam edecek.

Zonguldak'ta kent genelinde 462 bin 958 seçmen için 1650 sandık kuruldu.

Kentte kurulan 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanacak.

Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

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