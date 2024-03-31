Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayhan, oyunu kullandı

Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu verdi.

İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, ailesi, Saadet Partisi İl Başkanı Hasan Zengin ve teşkilat mensuplarıyla Adapazarı Eser İlkokulu'na gelen Ayhan, oyunu "1311" numaralı sandıkta kullandı.

Vatandaşlardan sandığa giderek demokrasi yarışına katkı vermelerini isteyen Ayhan, "Bu seçimin hem şehrimize hem de milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, kampanya süresi boyunca bizlere desteğini esirgemeyen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.