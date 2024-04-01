Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, seçim sonucunu değerlendirdi

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, vatandaşların sandıkta verdiği kararın başlarının tacı olduğunu belirterek, seçilen adayı ve meclis üyelerini tebrik etti.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Hendek ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Büyük Birlik Partisi adayı İrfan Püsküllü kazandı.

Buna ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Babaoğlu, seçimleri demokrasiye ve ilçeye yakışır olgunlukla tamamladıklarını belirterek, iradesini sandığa yansıtan herkese teşekkür etti.

Bu süreçte kendilerine inanan, güvenen, partili ve partisiz emek veren, çalışan herkese şükranlarını sunan Babaoğlu, "Vatandaşlarımızın sandıkta verdiği karar başımızın tacıdır. Seçim sonuçlarının ilçemize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, seçilen adayı ve meclis üyelerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Turgut Babaoğlu, seçim sonucunun analizini en doğru şekilde yaparak yol haritalarını belirleyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yine özellikle belirtmek isterim ki; bize oy veren, destek olan hemşehrilerimizin üzerimize yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, bu yeni dönemde yapılacak çalışma ve projelerin takipçisi olacağız. Bundan 5 yıl önce Hendek Belediye Başkanı olmayı ve hizmet etmeyi bize nasip eden Rabb'ime şükrediyor, bu süreçte bizden duasını ve desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerimi, kucak dolusu sevgi ve duayla Allah'a emanet ediyorum."