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        Serdivan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Çelik'ten teşekkür

        Serdivan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Osman Çelik, seçmene teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 19:02 Güncelleme: 01.04.2024 - 19:02
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        Serdivan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Çelik'ten teşekkür
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        Serdivan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Osman Çelik, seçmene teşekkür etti.

        Çelik, yazılı açıklamasında, Serdivan'ın evladı olarak kendisini bağrına basan herkese şükranlarını sunduğunu belirtti.

        Seçimin kazananın Serdivan olduğunu aktaran Çelik, "Seviyeli rekabet içerisinde bu yarışı tamamladık. Aday tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten demokrasiye uygun, olgun ve nezaketi asla bırakmayarak bu yarışı bitirdik. Aday dostlarımızla dün rakiptik, bugün rekabetimiz geride kaldı. Şimdi dostluğumuzun tüm güzelliklerini birlikte yaşamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Çelik, vatandaşların, heyecanlı ve bir o kadar keyifli yarışın sonunda sorumluluğu kendilerine verdiğini anlatarak, seçmenin verdiği mesajları en ince ayrıntısına kadar okuyup anladıklarını, bu mesajların, yol haritalarını belirleyeceğini kaydetti.

        Çok çalışıp her zaman şeffaf davranacaklarını ve kapısının ardına kadar açık olacağına değinen Çelik, şunları kaydetti:

        "Ne zaman isterseniz bize, ekibimize ulaşabileceksiniz. Çünkü makamlarda oturmayacağız. Ben ve ekibim göreve başlar başlamaz, sokaklarda, yanınızda olacağız. Ekibim ve ben hazırız, projelerimiz hazır. Sizlere 34 projenin sözünü verdik. Ayakları yere basan 34 proje ile kazanan çocuklarımız, geleceğimiz, Serdivan olacak. Siz de hazırsanız yeni bir Serdivan için yola çıkıyoruz."

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