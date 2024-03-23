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        Sakarya'da annesini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde annesini bıçakla yaralayan kadın, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 21:11 Güncelleme: 23.03.2024 - 21:11
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        Sakarya'da annesini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde annesini bıçakla yaralayan kadın, gözaltına alındı.

        Şirinevler Mahallesi'nde G.C (23) ile annesi N.N. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine G.C, annesini bıçakla yaraladı.

        Haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın, ambulansla götürüldüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince gözaltına alınan G.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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