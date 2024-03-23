Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Lisede ormancılara özenen genç kadın hayalindeki mesleğin sahibi oldu

        İBRAHİM YOZOĞLU - Lise son sınıfta ormancılara özenen ve bu alanda eğitim alan 22 yaşındaki Merve Yumuş, meslek olarak orman koruma memurluğunu seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lisede ormancılara özenen genç kadın hayalindeki mesleğin sahibi oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBRAHİM YOZOĞLU - Lise son sınıfta ormancılara özenen ve bu alanda eğitim alan 22 yaşındaki Merve Yumuş, meslek olarak orman koruma memurluğunu seçti.

        Din görevlisi olan babasının çalıştığı köylerde gördüğü ormancılardan etkilenen Yumuş, lise yıllarında orman muhafaza memuru olmayı hayal etti.

        Üniversite sınavının ardından birinci tercihi olarak yerleştiği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Programını tamamlayan Yumuş, daha sonra Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) aldığı puanla Sakarya'ya orman muhafaza memuru olarak atandı.

        Söğütlü ilçesindeki Orman İşletme Şefliğinde 8 ay önce çalışmaya başlayan Yumuş, ormanların korunması için her koşulda görev yapıyor.

        Kendini adeta ormanların korunmasına adayan Yumuş, hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

        - "Kadın elinin değdiği her yer belli oluyor"

        Merve Yumuş, AA muhabirine, üniversiteden mezun olur olmaz mesleğe atandığını söyledi.

        Yumuş, lise son sınıftayken ormancıları gördükçe mesleğe olan heves ve merakının giderek arttığını dile getirerek, "Aklımda soru işaretleri vardı ilk başta. Yapabilir miyim diye düşünüyordum, sonradan geçti. Mesleğe girecekler, akıllarında soru işareti kalmadan seçebilirler. Yapabilecekleri bir meslek bence. Kadın elinin değdiği her yer belli oluyor zaten." diye konuştu.

        İş ortamından ve çalışma arkadaşlarından memnun olduğunu belirten Yumuş, şöyle devam etti:

        "Aslen Orduluyuz ama babam 18 senedir burada imam olarak görev yaptığı için burayı seçtim. İşimi severek yapıyorum. İyi ki orman muhafaza memuru olmuşum. En azından bildiğim, sevdiğim bir iş. Daha öncesinde polislik gibi önüme fırsatlar da çıkmıştı ama kendi bölümümden ilerlemek istedim. İyi ki de o şekilde yapmışım."

        Yumuş, en büyük destekçisinin ailesi olduğunu anlatarak, "O yüzden güzelce ilerledim ve mesleğimi elime aldım, mutluyum. İş arkadaşlarım da benimle beraber çok mutlu oldu. Herkes benimle gerçekten gurur duydu. Ekip arkadaşlarım kalabalık ama yanımda hemcinsimin olması güzel oluyor. Merve'yle beraber çalışıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz, o açıdan rahatım." ifadelerini kullandı.

        - "Kızımla gurur duyuyoruz"

        Baba Aydın Yumuş da çocuklarının eğitimi için elinden geleni yaptığını söyledi.

        Kızının meslek tercihini kendi isteğiyle yaptığını anlatan Yumuş, "Daha önce ben polis olmasını istedim. 'Ben ormancılığı seviyorum' dedi ve o bölüme devam etti. Azmetti ilk senesinde istediği bölümü kazandı. Orayı bitirdikten sonra 21 yaşında hiçbir boşluk yaşamadan görevine başladı. Herkes kızımla gurur duydu, biz de gurur duyuyoruz." diye konuştu.

        Aynı işletme şefliğinde çalışan Merve Emiroğlu ise orman yönünden zengin olan Kastamonu'da büyüdüğünü ve çocukluğundan beri ormanlarda gezdiğini kaydetti.

        Hep ormancı olmak istediğini aktaran Emiroğlu, "Çamurda, yağmurda, karda, her şekilde arazideyiz. Kadın için zor bir meslek ama çok severek yaptığın zaman kolaylaşıyor. Tek başıma kadın memurdum burada, daha sonra Merve arkadaşımız geldi. Şimdi daha iyi çalışıyoruz beraber. Orman muhafaza memuru olmaktan çok mutluyum. Herkese de tavsiye ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metina'da 12 terörist etkisiz!
        Metina'da 12 terörist etkisiz!
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Galler Prensesi Kate, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
        Galler Prensesi Kate, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
        Mehmet Ayan yazdı: Hücuma kalite lazım
        Mehmet Ayan yazdı: Hücuma kalite lazım
        Benzeri bulunmayan bitki türü! İsmi: Adanus...
        Benzeri bulunmayan bitki türü! İsmi: Adanus...
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        Bakan Kacır Türksat 6A için tarih verdi
        Bakan Kacır Türksat 6A için tarih verdi
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede kar ve sağanak!
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yalçın: Emeklilere müjdeler olacak
        Yalçın: Emeklilere müjdeler olacak

        Benzer Haberler

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da "Öğretmen Akademileri" programına...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da "Öğretmen Akademileri" programına...
        SUBÜ öğrencilerinin hazırladığı 145 projeye TÜBİTAK'tan destek
        SUBÜ öğrencilerinin hazırladığı 145 projeye TÜBİTAK'tan destek
        Sakarya'da beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
        Sakarya'da beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
        Sakarya'da faaliyet gösteren alüminyum doğrama fabrikası ihracat yaptığı ül...
        Sakarya'da faaliyet gösteren alüminyum doğrama fabrikası ihracat yaptığı ül...
        Hendek'te huzurevi sakinleri iftar programında buluştu
        Hendek'te huzurevi sakinleri iftar programında buluştu
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, seçim ziyaretlerini sürdü...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, seçim ziyaretlerini sürdü...