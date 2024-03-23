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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da kınandı

        Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 15:01 Güncelleme: 23.03.2024 - 15:01
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da kınandı
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        Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde dövizler taşıdı.

        Grup adına açıklama yapan Muharrem Küçükosmanoğlu, Gazze'nin 106 yıldır işgal altında olduğunu söyledi.

        Gazze'nin açık hava hapishanesine dönüştürülmek istendiğini belirten Küçükosmanoğlu, ramazan ayında Filistin'in, Gazze'nin, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

        Küçükosmanoğlu, Gazze'deki ablukanın acilen ve derhal kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze'de yaşayan 2,5 milyona yakın mazlum insanın hayatlarının idamesi için gerekli su, gıda, ilaç, yakıt, tıbbi yardım malzemeleri, ambulans, sivil savunma ekipmanları, barınma ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla insani yardım koridoru Müslüman halklar ve onların temsilcileri tarafından acilen açılmalıdır." dedi.

        Filistin'in insanlık ve Müslümanlık davası olduğuna değinen Küçükosmanoğlu, bu davayı kuşanmanın ve son nefeslerine kadar buna omuz vermenin boyunlarının borcu olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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