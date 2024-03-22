Hendek'te huzurevi sakinleri iftar programında buluştu

Hendek ilçesinde, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleri için iftar programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hendek Melek Nişancı Huzurevinde gerçekleştirilen programa katılan davetliler, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek ramazan ayını tebrik etti.

Huzurevi sakinleri, iftar yemeğinin ardından semazen gösterisi sundu ve ilahiler söyledi.

Daha sonra huzurevi sakinlerinin yaptığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergi gezildi.

Programa, Hendek Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet, Hendek İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Karakuş, Hendek Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Gülşen Fatma Dursun ve Hendek Melek Nişancı Huzurevi Müdürü Nurdan Avcı katıldı.