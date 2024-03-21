Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, seçim ziyaretlerini sürdürüyor

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre halk pazarı ve ilçe esnafını ziyaret eden Alemdar, vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve görüşleri dinledi.

Alemdar, ilçenin tarımı başta olmak üzere birçok potansiyeli bünyesinde barındıran yapıya sahip olduğunu belirterek, topraktan hasada kadar çiftçinin yanında olacaklarını ifade etti.

Seçimin ardından ilçenin gelişimi için tüm gayretlerini ortaya koyacaklarını anlatan Alemdar, şunları kaydetti: