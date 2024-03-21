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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, seçim ziyaretlerini sürdürüyor

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 17:51 Güncelleme: 21.03.2024 - 17:51
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, seçim ziyaretlerini sürdürüyor
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        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre halk pazarı ve ilçe esnafını ziyaret eden Alemdar, vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve görüşleri dinledi.

        Alemdar, ilçenin tarımı başta olmak üzere birçok potansiyeli bünyesinde barındıran yapıya sahip olduğunu belirterek, topraktan hasada kadar çiftçinin yanında olacaklarını ifade etti.

        Seçimin ardından ilçenin gelişimi için tüm gayretlerini ortaya koyacaklarını anlatan Alemdar, şunları kaydetti:

        "İnşallah biz bu ziyaretleri sadece bugün değil her zaman yapacağız. Pamukovalı hemşehrilerimizle her zaman birlikte olacağız. Çünkü bizim inandığımız dava hasreti kaldırmıyor, aksine beraber olmayı, birlikte hareket etmeyi ve sıkı bir istişareyi uygun görüyor. Rabbim bu güzel günlerimizi daha da bereketlendirsin. Şehrimizin dört bir yanına huzur ve bereket getirsin."

        Alemdar’a ziyaretlerinde, Pamukova Belediye Başkan adayı Fatih Akın ve AK Parti Pamukova İlçe Başkanı Aziz Burak Çelik eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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