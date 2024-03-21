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        Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta Nevruz Bayramı kutlandı

        Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:10
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        Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta Nevruz Bayramı kutlandı
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        Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte, Azerbaycanlı, Türkmenistanlı, Kırgızistanlı ve Kazakistanlı öğrenci toplulukları açtıkları stantta yöresel ürünlerini tanıttı.

        Törende konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Nevruz'un baharın başlangıcını müjdelediğini, bolluğun ve bereketin simgesi olduğunu söyledi.

        Binlerce yıllık köklü geçmişiyle Nevruz Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karadeniz, "Nevruz, yüzyıllardır yaşatıldığı bölgelerde kardeşlik bağlarını pekiştiren halkı bütünleştiren ve yeni bir baharı coşkuyla yaşatan en önemli günlerimizdendir. Tarih boyunca ortak bir kültürü, medeniyeti yaşatan milletimiz, sevinçte de kederde de kader birliği yapmış, yaşadığımız her türlü güçlüğü ve zorluğu birlik ve beraberlik içinde aşarak birbirlerine sarsılmaz bağlarla kenetlenmiştir." ifadelerini kullandı.

        Vali Karadeniz, Nevruz Bayramı'nın tüm insanlığa sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar da geçmişten günümüze en köklü bayram olan Nevruz'un iyiyi, güzeli ve mutluluğu sembolize ettiğini söyledi.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, demir dövdü. Yabancı öğrenci toplulukları dans gösterisi sunduğu etkinlikte, katılımcılar yakılan nevruz ateşinden atladı.

        Programa, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, rektör yardımcıları, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

        - Zonguldak

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Farabi Kampüsü'ndeki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, baharın müjdecisi, umudun ve neşenin coşkuyla hissedildiği, kardeşliğin, hoşgörünün, milli birlik ve beraberliğin timsali olan Nevruz Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Bu kutlu günün hafızalara sadece bir mevsim döngüsü olarak kazınmaması gerektiğini belirten Özölçer, nevruzun kardeşliğin, dostluğun, bolluğun ve bereketin, milli bütünlük içerisinde kaynaşmanın da yegane timsali olduğunu ifade etti.

        Konuşmanın ardından üniversitede eğitim gören uluslararası öğrenciler, ülkelerinin bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Daha sonra halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Çekiçle demir dövülmesinin ardından nevruz ateşi yakıldı.

        Programa, kurum müdürlerinin yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        - Bolu

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ) Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Üniversitenin Gölköy yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Öğrenciler ve protokol üyeleri, yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlayarak örste demir dövdü.

        Etkinlik kapsamında "ok-yay", "matrak" ve "yumurta tokuşturma" oyunları oynandı.

        Müzik eşliğinde oyunların oynanmasının ardından etkinlik sona erdi.

        Etkinliğe, Bolu Valisi Erkan Kılıç, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, daire amirleri, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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