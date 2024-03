TÜBİTAK Başkanı Mandal, Sakarya'da öğrencilerle buluştu:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, her üniversiteye TEKNOFEST atölyesi açılması için çağrıya çıkacaklarını bildirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesince (SUBÜ) Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "SUBÜ Buluşmaları" etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Mandal, dünyada bilime ve teknolojiye verilen önemin özellikle pandemiyle çok daha fazla arttığını söyledi.

Mandal, Türkiye'nin bilgi üretimi ve insan kaynağı yönünden büyük potansiyelinin bulunduğunu, Türkiye'nin 2024-2028 Kalkınma Planı'nın tamamen bilim ve teknolojiyi esas aldığını belirtti.

- Dereceye giren öğrencilerin yurt dışı masrafları karşılanacak

Mandal, bilgi üretmek ve teknoloji geliştirmenin önemine değinerek, bilgiyi üretecek, teknolojiyi geliştirecek insan kaynağını keşfetmenin ve desteklemenin de kıymetli olduğunu anlattı.

Dene-yap atölyeleri, bilim fuar ve şenlikleri, proje yarışmaları yaptıklarından bahseden Mandal, şöyle devam etti:

"Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizin yurt dışındaki yarışmalarda masraflarını karşılayacağız. TEKNOFEST veya ulusal başarı varsa ve bu uluslararası boyuta taşınacaksa arkadaşlarımızın uzunca zamandır bizden istediği oydu. Diğer açacağımız destek de TEKNOFEST atölyeleri. Her üniversiteye TEKNOFEST atölyesi açılması için çağrıya çıkacağız. Şu an öğrencilerimize sunduğumuz imkanlar olarak bakıldığında nisan ayından itibaren uygulamaya dahil edeceğiz. Her üniversitede bir TEKNOFEST atölyesinin olmasını istiyoruz."