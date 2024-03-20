TÜBİTAK Başkanı Mandal, Sakarya'da öğrencilerle buluştu:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, her üniversiteye TEKNOFEST atölyesi açılması için çağrıya çıkacaklarını bildirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesince (SUBÜ) Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "SUBÜ Buluşmaları" etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Mandal, dünyada bilime ve teknolojiye verilen önemin özellikle pandemiyle çok daha fazla arttığını söyledi.

Mandal, Türkiye'nin bilgi üretimi ve insan kaynağı yönünden büyük potansiyelinin bulunduğunu, Türkiye'nin 2024-2028 Kalkınma Planı'nın tamamen bilim ve teknolojiyi esas aldığını belirtti.

Bu plan çerçevesinde Türkiye'nin çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı, yüksek teknoloji üretimiyle daha müreffeh ülke haline geleceğini anlatan Mandal, "İlk kez bir plan bu kadar bilim ve teknolojiye odaklı ve ilk kez TUBİTAK olarak devletten ne kadar bütçe istediysek aldık, bir kuruş kesintisiz. Bunu önemli bir fırsat olarak görüyorum. Buradaki en önemli gücümüz de insan kaynağı." diye konuştu.

Mandal, teknolojide yüzeyselden çok derinliğine inilmesi gerektiğini, teknolojinin derinliğine inmedikçe bağımlılığın devam edeceğini, Türkiye'nin savunma sanayinde yapmaya çalıştığı şeyin de bağımlılıktan kurtulmak olduğunu vurguladı.