Erenler Belediye Başkanı Şengül, kentsel dönüşüm projelerini anlattı

Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Erenler Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, seçim çalışmaları kapsamında projelerini anlattı.

İlçedeki bir otelde düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelen Şengül, yeni dönemde kentsel dönüşüm çalışmalarına önem vereceklerini söyledi.

Bağlar, Dilmen, Hacıoğlu, Küpçüler, Tabakhane, Yeni ve Yeşiltepe mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanacağını bildiren Şengül, afet bilincinin yaygınlaşması adına ilçeye "Afet Eğitim ve Koordinasyon Merkezi" kuracaklarını anlattı.

Şengül, yeni dönemde Erenler Belediyesi Yardımlaşma Vakfı açılacağını vurgulayarak, ilçeye bir özel hastane kazandırılması için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Spor alanları projeleriyle, gençlerin vakit geçirebileceği bölgelerin sayısını arttıracaklarına değinen Şengül, bazı aile sağlığı merkezlerinin de yenileceğini kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da kentte yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi vererek, Başkan Şengül'e başarılar diledi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar ile MHP'li yöneticilerin yanı sıra çok sayıda gazeteci katıldı.