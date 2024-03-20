Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Erenler Belediye Başkanı Şengül, kentsel dönüşüm projelerini anlattı

        Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Erenler Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, seçim çalışmaları kapsamında projelerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 09:17 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erenler Belediye Başkanı Şengül, kentsel dönüşüm projelerini anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Erenler Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, seçim çalışmaları kapsamında projelerini anlattı.

        İlçedeki bir otelde düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelen Şengül, yeni dönemde kentsel dönüşüm çalışmalarına önem vereceklerini söyledi.

        Bağlar, Dilmen, Hacıoğlu, Küpçüler, Tabakhane, Yeni ve Yeşiltepe mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanacağını bildiren Şengül, afet bilincinin yaygınlaşması adına ilçeye "Afet Eğitim ve Koordinasyon Merkezi" kuracaklarını anlattı.

        Şengül, yeni dönemde Erenler Belediyesi Yardımlaşma Vakfı açılacağını vurgulayarak, ilçeye bir özel hastane kazandırılması için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

        Spor alanları projeleriyle, gençlerin vakit geçirebileceği bölgelerin sayısını arttıracaklarına değinen Şengül, bazı aile sağlığı merkezlerinin de yenileceğini kaydetti.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da kentte yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi vererek, Başkan Şengül'e başarılar diledi.

        Programa, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar ile MHP'li yöneticilerin yanı sıra çok sayıda gazeteci katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Gözler Fed'in faiz kararında
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Karı koca can verdiler! Büyük acı!
        Karı koca can verdiler! Büyük acı!
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Yağmur ve kar uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşüyor
        Yağmur ve kar uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşüyor
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        AIDS'te yeni tedavi umudu: HIV'i hücreden ayırma denemesi başarılı oldu
        AIDS'te yeni tedavi umudu: HIV'i hücreden ayırma denemesi başarılı oldu
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Texas'taki 'katı göçmen kanununa' yeşil ışık
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Texas'taki 'katı göçmen kanununa' yeşil ışık
        İsrail ordusu hastaları çıkmaya zorladı
        İsrail ordusu hastaları çıkmaya zorladı
        Trump'tan "dokunulmazlık" savunması
        Trump'tan "dokunulmazlık" savunması

        Benzer Haberler

        Sakarya'da belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürdü
        Sakarya'da belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürdü
        Serdivan Belediye Başkan adayı Çelik, gençlerle ilgili projelerini anlattı
        Serdivan Belediye Başkan adayı Çelik, gençlerle ilgili projelerini anlattı
        Erenler'de çocuklar ramazan şenlikleriyle eğleniyor
        Erenler'de çocuklar ramazan şenlikleriyle eğleniyor
        Sakarya'nın iki aylık ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı
        Sakarya'nın iki aylık ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı
        Yerel mahkeme tanıkları dinlemedi, AYM 'ihlal' dedi
        Yerel mahkeme tanıkları dinlemedi, AYM 'ihlal' dedi
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı