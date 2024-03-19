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        Sakarya'da belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürdü

        İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 16:23 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:23
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        Sakarya'da belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürdü
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        İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

        İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Sakarya Şehitliği'ni ziyaret eden Kılıçaslan, şehitler için dua edip mezarlara karanfil bıraktı.

        Kılıçaslan, daha sonra Ferizli'de esnafı ziyaret etti.

        Gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu belirten Kılıçaslan, "Bizler bu gençlerden aldığımız cesaretle yolumuza devam ediyoruz. Onlar için elimizi değil, kendimizi taşın altına koymaya hazırız. Türk genci en iyisine layık." ifadelerini kullandı.

        Kılıçaslan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla İlçe Teşkilatının düzenlediği helva dağıtım programına katıldı.

        - CHP Serdivan Belediye Başkan adayı Arslan, esnafı ziyaret etti

        CHP Serdivan Belediye Başkan adayı Aydoğan Arslan, seçim çalışması kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

        Seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki kahvehaneleri ziyaret eden Arslan, vatandaşlarla sohbet etti.

        Her zaman halkın içinde olduklarını, ev, esnaf, meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek taleplerini dinlediklerini ifade eden Arslan, vatandaştan alacağı destek ve güçle Serdivan'ı hak ettiği hizmetlere kavuşturacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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