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        Söğütlü OSB yatırımcılara arsa ön tahsisi yapacak

        Sakarya Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yatırımcılara arsa ön tahsisi için ilana çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:27 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:27
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        Söğütlü OSB yatırımcılara arsa ön tahsisi yapacak
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        Sakarya Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yatırımcılara arsa ön tahsisi için ilana çıktı.

        OSB yönetiminden yapılan açıklamada, ilçenin Kantar ve Fındıklı mahallelerinde 9 Mart 2023 tarihinde karma OSB olarak kuruluşu onaylanan Söğütlü OSB için planlama ve kamulaştırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Bölgeye yatırım yapmak isteyen yatırımcılara, yönetim kurulu kararıyla arsa ön tahsisinin yapılacağı aktarılan açıklamada, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası binasındaki Söğütlü OSB Müdürlüğüne başvurulması gerektiği kaydedildi.

        Firmaların, sektör, istihdam, katma değer ve ihracat potansiyelinin değerlendireceği belirtilen açıklamada, "Firma yetkili kişisinin, sanayi sicil belgesi, kapasite raporu, yeşil OSB taahhütnamesi, imza sirküleri ve vergi levhası ile başvurması gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

        Detaylı bilgiye, "0264 888 30 00" ve "0532 690 86 66" numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

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