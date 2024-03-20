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        Hz. Muhammed'in kutsal emanetleri Sakarya'da ziyarete açıldı

        Sakarya'da ramazan ayı dolayısıyla "Mukaddes Emanetler" sergisi, izlenime sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:52 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:52
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        Hz. Muhammed'in kutsal emanetleri Sakarya'da ziyarete açıldı
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        Sakarya'da ramazan ayı dolayısıyla "Mukaddes Emanetler" sergisi, izlenime sunuldu.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince iş insanı Erol Güzel'in katkısıyla Sakarya Sanat Galerisi'nde açılan sergide, Hz. Muhammed'in Sakal-ı ve Saç-ı Şerifleri, Kadem-i Şerif, Gubar-ı Şerif, Kisve-i Saadet, Hücre-i Saadet Örtüsü, kabir toprağı ile Kabe örtüleri yer alıyor.

        Yağmura rağmen sergiye yoğun ilgi gösteren vatandaşlardan bazıları, Hücre-i Saadet Örtüsü'nü öperken gözyaşlarını tutamadı.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kutsal emanetlerin bugün şehre kadar geldiğini belirterek, "Allah, vesile olan Erol hocamızdan razı olsun. Bu konuda gayret gösteren çalışma arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Sakarya'nın kalbinin, emanetler olduğu müddetçe burada atmasını temenni ediyorum." dedi.

        İş insanı Güzel de burayı Hz. Muhammed'in ağırlandığı bir yer olarak gördüğünü dile getirerek, "Bu ziyaret, kalplerimizin ateşini, hardal tanesi kadar içimizdeki İslamiyet ateşini harlayacaksa inşallah kabul ve makbul olur." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Yüce, kutsal emanetleri kente getiren Güzel'e çiçek takdim etti.

        Açılışta Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edildi.

        Sergi, 22 Mart'a kadar 12.00-23.00 saatlerinde gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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