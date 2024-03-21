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        Kocaali'de milletvekili ve belediye başkan adaylarının katılımıyla iftar yapıldı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ve siyasi partilerin belediye başkan adaylarının katıldığı iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 09:40 Güncelleme: 21.03.2024 - 09:40
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        Kocaali'de milletvekili ve belediye başkan adaylarının katılımıyla iftar yapıldı
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ve siyasi partilerin belediye başkan adaylarının katıldığı iftar programı düzenlendi.

        Ali ve Celal Atabay kardeşler tarafından Kestane Mahallesi'nde bir işletmede verilen iftara, Bayraktar'ın yanı sıra Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, siyasi partilerin belediye başkan adayları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Birlikte sohbet eden katılımcılar, ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı.

        Sakarya'da çok güzel seçim ortamı yaşandığına değinen Milletvekili Bayraktar, "Tüm siyasi ilçe teşkilatlarımız ve belediye başkan adaylarımız, mahallelerde yaptıkları ve yapacakları hizmetleri anlatıyorlar. Bundan sonra artık karar vatandaşlarımızındır. Hayırlısıyla 31 Mart seçimlerini hep birlikte atlatacağız." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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