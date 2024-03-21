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        Erenler Belediye Başkanı Şengül'den okullara spor malzemesi desteği

        Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, okullara spor malzemesi desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:16 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:16
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        Erenler Belediye Başkanı Şengül'den okullara spor malzemesi desteği
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        Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, okullara spor malzemesi desteğinde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Şengül, "Sporda Başarı İşbirliği İle Gelecek" projesi kapsamında Fevzi Kılıç Ortaokulu ile Ali Dilmen ve Vali Mustafa Cahit Kıraç Anadolu liselerini ziyaret etti.

        Okullara çeşitli spor malzemeleri teslim eden Şengül, "Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim ve İlçe Gençlik ve Spor müdürlüklerimiz ile ortaklaşa başlattığımız projemizi başarıyla sürdürüyoruz. Bu kapsamda kıymetli çocuklarımıza derslerinde, spor faaliyetlerinde ve kültür alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmalarda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Şengül, çocuklara en güzel hizmeti sunabilmek için gayretle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "İnşallah yeni yatırımlara en kısa zamanda başlayacak ve kendilerinin hizmetine sunacağız." bilgisini paylaştı.

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