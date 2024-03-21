Erenler Belediye Başkanı Şengül'den okullara spor malzemesi desteği

Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, okullara spor malzemesi desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Şengül, "Sporda Başarı İşbirliği İle Gelecek" projesi kapsamında Fevzi Kılıç Ortaokulu ile Ali Dilmen ve Vali Mustafa Cahit Kıraç Anadolu liselerini ziyaret etti.

Okullara çeşitli spor malzemeleri teslim eden Şengül, "Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim ve İlçe Gençlik ve Spor müdürlüklerimiz ile ortaklaşa başlattığımız projemizi başarıyla sürdürüyoruz. Bu kapsamda kıymetli çocuklarımıza derslerinde, spor faaliyetlerinde ve kültür alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmalarda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.