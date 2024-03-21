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        Sakarya'da bariyere çarpan tır ulaşımı aksattı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde tırın bariyere çarpması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:26 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:26
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        Sakarya'da bariyere çarpan tır ulaşımı aksattı
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde tırın bariyere çarpması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        D-650 İstanbul-Antalya kara yolunun Geyve geçişinde Y.K. idaresindeki 54 BM 670 plakalı tır, Doğançay mevkisinde karşı şeride geçerek bariyere çarptı.

        Bariyeri aşan tırın çekici kısmı asılı kaldı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Y.K. sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunun Sakarya istikametinde ulaşımın aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

        Ekiplerin çalışmasının ardından Sakarya istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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