Sakarya'da bariyere çarpan tır ulaşımı aksattı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde tırın bariyere çarpması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde tırın bariyere çarpması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
D-650 İstanbul-Antalya kara yolunun Geyve geçişinde Y.K. idaresindeki 54 BM 670 plakalı tır, Doğançay mevkisinde karşı şeride geçerek bariyere çarptı.
Bariyeri aşan tırın çekici kısmı asılı kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Y.K. sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Sakarya istikametinde ulaşımın aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.
Ekiplerin çalışmasının ardından Sakarya istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.
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