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        Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

        SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, D-650 yolunda kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, bariyerleri aşarak karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 17:07 Güncelleme: 21.03.2024 - 17:10
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        Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
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        SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, D-650 yolunda kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, bariyerleri aşarak karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrildi. Kamyonun çekicisinden ayrılan damper kısmı refüjde asılı kalırken, sürücü ağır yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında D-650 yolunun Geyve geçişi Doğançay mevkisinde meydana geldi. Geyve istikametine giden Y.K. idaresindeki 54 BM 670 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. Kamyon, yol kenarındaki bariyerlere çarparak 10 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kamyon çekicisiyle arkasında takılı olan damperi birbirinden ayrıldı. Damper, refüjde asılı kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon çekicisiyle birlikte şarampole yuvarlanan sürücü ağır yaralandı.

        Sürücü, ilk müdahalenin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Y.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza sebebiyle kamyondan kopan parçalar ve yola dökülen yağ nedeniyle yolun Adapazarı istikameti trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluşan yol, yaklaşık 2 saat sonra trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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