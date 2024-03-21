Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

Sürücü, ilk müdahalenin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Y.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza sebebiyle kamyondan kopan parçalar ve yola dökülen yağ nedeniyle yolun Adapazarı istikameti trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluşan yol, yaklaşık 2 saat sonra trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D-650 yolunun Geyve geçişi Doğançay mevkisinde meydana geldi. Geyve istikametine giden Y.K. idaresindeki 54 BM 670 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. Kamyon, yol kenarındaki bariyerlere çarparak 10 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kamyon çekicisiyle arkasında takılı olan damperi birbirinden ayrıldı. Damper, refüjde asılı kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon çekicisiyle birlikte şarampole yuvarlanan sürücü ağır yaralandı.

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