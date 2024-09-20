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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Sakarya'da tarım festivali açılışında konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Tarım bu coğrafyanın, güzel ülkemizin en güçlü miraslarından biridir. Bu mirası gelecek kuşaklara taşımakla mükellefiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 19:45 Güncelleme: 20.09.2024 - 20:30
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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Sakarya'da tarım festivali açılışında konuştu:
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Tarım bu coğrafyanın, güzel ülkemizin en güçlü miraslarından biridir. Bu mirası gelecek kuşaklara taşımakla mükellefiz." dedi.

        Bir dizi program için Sakarya'ya gelen Dervişoğlu, Ferizli Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Mehmet Ata'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra Ferizli Tarım Festivali'nin açılışına katılan Dervişoğlu, 15 Eylül'de Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiye Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Dervişoğlu, Türkiye'de tarımın iktidarın yıllardır süregelen yanlış politikaları nedeniyle bitme noktasına getirildiğini savundu.

        - "Üreticilere fırsat eşitliği sağlamak en temel önceliğimizdir"

        Dervişoğlu, tarıma yönelik planladıkları çalışmalardan bahsederek, şunları kaydetti:

        "Adalet, hürriyet ve eşitlik özlemimiz ve ihtiyacımız var. Bütün bu problemleri, bunun için yaşıyoruz. İYİ Parti olarak tarım sektörünün her bir paydaşına, her çiftçiye, her işçiye sözümüz; bu üç vazgeçilmez unsuru yeniden tesis etmek olacaktır. Üreticilere fırsat eşitliği sağlamak en temel önceliğimizdir. Türkiye'nin neresinden olursa olsun her çiftçimiz, aynı desteklere ve aynı imkanlara sahip olmalıdır. Tarım desteklemeleri adil bir şekilde dağıtılmalı ve yalnızca belirli bölgeler değil, tüm Türkiye'nin üreticileri kazanmalıdır. Bu ülkenin her köşesindeki çiftçiye aynı fırsatları sunacağız ki herkesin ürünü aynı bereketle buluşsun."

        Çiftçinin emeğinin karşılığını alamadığını belirten Dervişoğlu, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

        Dervişoğlu, Türkiye'nin fındık üretiminde dünyanın ihtiyacının yüzde 70'ini karşıladığını dile getirerek, "Ancak fındık üreticilerimiz de tıpkı diğer tarım sektörleri gibi adaletsiz fiyat politikalarına maruz kalıyor. Fındık hem Ferizli hem de Türkiye'nin ekonomisi için vazgeçilmez bir değerdir. Bu değeri koruyacak politikalar üretmek de kaçınılmazdır. Benim inancım; bir elin verdiği alın terinin diğer elde ekmeğe dönüşmediği bir düzenin adaletsiz olduğu şeklindedir. Biz teri alın terine, emeği hakka çevirecek bir adalet sistemini kuracağız ki her vatandaş ülkesinden ve o ülkeyi yönetenlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Yerli üretimi teşvik edip çiftçiye üretimde bağımsızlık kazandırmanın öncelik olması gerektiğine işaret eden Dervişoğlu, "Toprağına zincir vurulan çiftçi bize göre hür değildir. Allah'ın izniyle bu zincirleri hep birlikte kıracak, çiftçimizi toprağında özgür hale getireceğiz. Tarım bu coğrafyanın, güzel ülkemizin en güçlü miraslarından biridir. Bu mirası gelecek kuşaklara taşımakla mükellefiz." diye konuştu.

        Ferizli Belediye Başkanı Ata, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç ve Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar'ın da konuşma yaptığı programa, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Uçak, parti yöneticileri, ilçe belediye başkanları ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Konuşmaların ardından Dervişoğlu ve katılımcılar, festival alanını gezdi.

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