İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Sakarya'da tarım festivali açılışında konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Tarım bu coğrafyanın, güzel ülkemizin en güçlü miraslarından biridir. Bu mirası gelecek kuşaklara taşımakla mükellefiz." dedi.

Bir dizi program için Sakarya'ya gelen Dervişoğlu, Ferizli Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Mehmet Ata'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Ferizli Tarım Festivali'nin açılışına katılan Dervişoğlu, 15 Eylül'de Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiye Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Dervişoğlu, Türkiye'de tarımın iktidarın yıllardır süregelen yanlış politikaları nedeniyle bitme noktasına getirildiğini savundu.

- "Üreticilere fırsat eşitliği sağlamak en temel önceliğimizdir"

Dervişoğlu, tarıma yönelik planladıkları çalışmalardan bahsederek, şunları kaydetti:

"Adalet, hürriyet ve eşitlik özlemimiz ve ihtiyacımız var. Bütün bu problemleri, bunun için yaşıyoruz. İYİ Parti olarak tarım sektörünün her bir paydaşına, her çiftçiye, her işçiye sözümüz; bu üç vazgeçilmez unsuru yeniden tesis etmek olacaktır. Üreticilere fırsat eşitliği sağlamak en temel önceliğimizdir. Türkiye'nin neresinden olursa olsun her çiftçimiz, aynı desteklere ve aynı imkanlara sahip olmalıdır. Tarım desteklemeleri adil bir şekilde dağıtılmalı ve yalnızca belirli bölgeler değil, tüm Türkiye'nin üreticileri kazanmalıdır. Bu ülkenin her köşesindeki çiftçiye aynı fırsatları sunacağız ki herkesin ürünü aynı bereketle buluşsun."