Şehit astsubay 20 gün önce sözlenmiş

ORDU’nun Gülyalı ilçesinde trafik kontrol noktasında ‘Dur’ ihtarına uymayan motosikletlinin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır (27), memleketi Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 20 gün önce Ordu’da göreve başlayan ve bu tarihlerde sözlenen Çangır’ın cenaze namazını imam olan amcası kıldırdı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından dün memleketi Sakarya’ya getirilen şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için bugün tören düzenlendi. Akyazı ilçesindeki Gazi Süleymanpaşa Camisi’nde düzenlenen törende babası Turgut ile şehidin 2 erkek kardeşi taziyeleri kabul etti. Törene ailesinin yanı sıra milletvekilleri, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nejdet Karaca, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin cenaze namazını imam amcası Muhammed Çangır kıldırdı. Cenazede babası Turgut ve annesi Asiye Çangır ile diğer yakınları gözyaşı döktü. Törenin ardından şehidin cenazesi dualarla Akyazı Merkez Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.